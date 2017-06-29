Кубок конфедераций-2017. Мексика разгромно проиграла Германии

Определился второй финалист Кубка конфедераций-2017. Сборная Германии одержала победу нед Мексикой.

Кубок конфедераций-2017. 1/2 финала

ГЕРМАНИЯ — МЕКСИКА — 4:1 (2:0)

Сочи. 29 июня.

Стадион «Фишт». 37923 зрителей.

Судья: Нестор Питана (Аргентина)

Германия: Тер Штеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Киммих, Руди, Горецка, Штиндль (Брандт, 78), Хенрикс, Дракслер (Юнес, 81), Вернер.

Мексика: Очоа, Морено, Араухо, Аланис, Лайун, Эррера, Х. Дос Сантос (Маркес, 66), Дж. Дос Сантос (Фабиан, 62), Акино (Лосано, 46), Чичарито, Хименес.

Голы: 1:0 — Горецка (6), 2:0 — Горецка (8), 3:0 — Вернер (59), 3:1 — Фабиан (89), 4:1 — Юнес (90).

Предупреждения: Хименес (55), Джан (72).

12 (7) удары (в створ) 24 (9)

4 угловые 11

0 офсайды 2

11 фолы 13

43 % владения мячом 57

Начало встречи будет сниться мексиканцам в самых страшных снах: на 6-й минуте Горецка вывел бундестим вперед, а уже через несколько секунд оформил самый быстрый дубль в истории Кубка конфедераций. Самый верный момент для сокращения отставания в счете имел Чичарито: форварду нужно было перевесить голкипера Тер Штегена, но тот умудрился послать мяч выше ворот. Все вопросы о победителе игры снял Вернер, забив третий мяч на 59-й минуте. «Ацтеки» никак не могли отыграть гол престижа: Германию поочередно выручали стойки своих ворот, а также вратарь Тер Штеген. Лишь под конец встречи Фабиан застал в расплох немецкого голкипера, нанеся мощный и точный удар с 30 метров. Однако номинальные хозяева сразу же восстановили отрыв в три мяча: отличился вышедший на замену Юнес. Таким образом, в финале КК команда Йоахима Лева сыграет с Чили.

Фото: официальный твиттер КК-2017

Источник: Еженедельник «Футбол»