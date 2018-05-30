Кубань» прекратит существование, в зоне «Юг» выступит другой клуб в желто-зеленых цветах

«Кубань» в следующем сезоне не сыграет и во втором дивизионе. Клуб не получил лицензию РФС.

Как сообщает сайт болельщиков «Кубани», клуб из-за больших долгов в ближайшее время пройдет процедуру банкротства и прекратит свое существование.

В сезоне-2018/19 в зоне «Юг» второго дивизиона выступит новый клуб. Он будет играть на стадионе «Кубань» и носить желто-зеленые цвета, но будет носить другие название, которое выберут среди болельщиков.

Финансировать его будет бизнесмен Мишель Литвак. Клуб покинут генеральный директор Геннадий Крапивка и спортивный директор Евгений Крячик. С большой долей вероятности главным тренером останется Евгений Калешин.

Фото: Global Look Press

Источник: Greenmile.ru