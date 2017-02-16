«Крылья Советов»: «Кутина, скорее всего, у нас не будет. По Зуеву ведем переговоры»

Защитник московского «Спартака» Денис Кутин, скорее всего, не перейдет в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.

Ранее Дмитрий Шляхтин говорил, что «Крылья Советов» ведут переговоры по 23-летнему защитнику Денису Кутину. Также он сообщал, что «Спартак» дал согласие на переход Александра Зуева.

« Достигнута ли договоренность со «Спартаком»? По Кутину — нет, скорее всего, его и не будет. Не думаю, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Когда-нибудь Зуев, наверное, перейдет. Вы думаете, что все так быстро? Загвоздки нет, просто происходят технические моменты. Помимо клуба есть другие вещи, которые надо проговаривать, и мы этим занимаемся», — рассказал Шляхтин.

В текущем розыгрыше РФПЛ «Крылья Советов» после 17 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС