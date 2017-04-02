Кристиан Паскуато: «Играть в «Спартаке»? Будущее предсказать невозможно»

«Я считаю, что у меня сегодня неплохо получилось войти в игру. Тем не менее, мы не увезли домой ни одного очка, хотя, с моей точки зрения, в конце матча мы могли вырвать ничью. Во втором тайме мы вернулись к системе игры, приносившей лучший результат. Думаю, было видно, что мы стали играть лучше, чем в первом тайме. Наверное, это построение игры больше подходит для наших футболистов, однако такие решения принимает главный тренер.

Да, я говорил, что хотел бы поиграть в «Спартаке» у Массимо Карреры. Я работаю каждый день, чтобы выдать все, что возможно. А будущее предсказать нельзя. Поэтому пока мы занимаемся тем, что стараемся спасти «Крылья Советов», а потом будет время подумать о будущем», — заявил Паскуато.

Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Кристиан Паскуато провел 17 матчей за самарскую команду, в которых отличился 3 голами и 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс