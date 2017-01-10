Кристиан Нобоа выразил желание покинуть «Ростов»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Нобоа

Печальную для болельщиков ростовчан новость сообщил член совета директоров клуба Али Узденов.

«Нобоа для клуба сделал очень много, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений — как из европейских команд, так и из топ-клубов российской Премьер-Лиги» — сообщил Узденов.

31-летний эквадорец выступает за ростовский клуб с 2015 года. В текущем сезоне Нобоа сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Антон Муша

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