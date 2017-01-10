Кристиан Нобоа выразил желание покинуть «Ростов»

Печальную для болельщиков ростовчан новость сообщил член совета директоров клуба Али Узденов.

«Нобоа для клуба сделал очень много, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений — как из европейских команд, так и из топ-клубов российской Премьер-Лиги» — сообщил Узденов.

31-летний эквадорец выступает за ростовский клуб с 2015 года. В текущем сезоне Нобоа сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС