Кристиан Бентеке отказался от 50-миллионного контракта

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кристиан Бентеке

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке отклонил предложение из Китая. Нападающий предпочел не покидать чемпионат Англии.

«Бэйцзин Гоань» предлагал за бельгийца 47 миллионов евро. «Кристал Пэлас» был готов принять это предложение. Самому футболисту китайский клуб предлагал контракт на три года на сумму 50 миллионов евро. Но, Кристиан Бентеке ответил отказом, предпочтя остаться в Англии.

В этом сезоне бельгиец забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу. «Орлы» занимают 17-ю строчку с 16-очками после 19-ти туров.

Сегодня в рамках 20 тура Английской Премьер-Лиги, «Кристал Пэлас» примет на «Селхерст Парк» главного аутсайдера — «Суонси».

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Никита Пронин

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