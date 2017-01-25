«Кристал Пэлас» попытается приобрести Янна М’Вилла в это трансферное окно

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Мвила

Полузащитник «Рубина» может перебраться в Англию. «Кристал Пэлас» заинтересован во французе и готов предложить солидную сумму.

«Кристал Пэлас» намерен приобрести в нынешнее трансферное окно полузащитника «Рубина» Янна М’Вилла. Сообщается, что «орлы» предложат за 26-летнего игрока примерно 11,5 миллиона евро.

Напомним, в декабре француз подписал новый договор с казанским клубом до 2020 года. Ранее М’Вилла уже выступал в Англии, находясь в аренде в «Сандерленде» в сезоне 2015/16, сыграв за «котов» 37 матчей.

В текущем розыгрыше чемпионата России М’Вилла принял участие в 9 матчах, записав в свой актив одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Вадим Павлов

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