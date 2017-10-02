«Кристал Пэлас» может подписать 35-летнего Альберто Джилардино

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии Альберто Джилардино может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас». Лондонскому клубу было предложено подписать 35-летнего форварда, который с конца прошлого сезона является свободным агентом.

Итальянец сезон-2016/17 отыграл за «Эмполи» и «Пескару», но в 17 матчах серии А не забил ни одного мяча. В сентябре он проходил просмотре в клубе МЛС «Монреаль Импэкт».

«Пэлас» нуждается в новом нападающем, так как на длительный срок выбыл основной центрфорвард Кристиан Бентеке.

После семи туров в АПЛ лондонцы идут на последнем месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка и не забив ни одного мяча.

Фото: Global Look Press
Источник:  Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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