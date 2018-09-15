Криштиану Роналду желает видеть в «Ювентусе» Тони Крооса

Автор: Владислав Маслов 0

Криштиану Роналду 100

Португалец надеется, что его новый клуб усилится Тони Кроосом. Роналду считает, что немец необходим «Ювентусу» для победы в Лиге чемпионов.

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет видеть в итальянской команде бывшего партнера по «Реалу» Тони Крооса.

Согласно информации источника, португалец обратился к руководству «бьянконери» с просьбой приобрести немецкого полузащитника в зимнее трансферное окно. Роналду уверен, что Кроос поможет туринцам в достижении главной цели — победы в Лиге чемпионов. Ранее Роналду и Кросс вместе играли в «Реале» на протяжении четырех лет.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» летом этого года из мадридского «Реала». За девять сезонов нападающий провел за «сливочных» 438 матчей, забил 450 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе мадридцев Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард провел три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press 

Источник: Goal.com (EN)

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