Криштиану Роналду: «Я по-прежнему красив, а мое зрение такое же четкое, как раньше»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как себя чувствует после повреждения лица в 20-м туре Ла Лиги с «Депортиво» (7:1). По словам Роналду, он чувствует себя хорошо.

«Во время матчей соперники обычно бьют меня, поскольку их работа заключается в том, чтобы меня остановить. В матче с «Депортиво» же мне просто не повезло. Сейчас чувствую себя лучше. Все хорошо, я по-прежнему красив, а мое зрение такое же четкое, как раньше. Так что проблем нет», — говорит Роналду.

Напомним, в матче с «Депортиво» игрок команды гостей промахнулся по мячу и попал ногой по лицу португальского футболиста. В результате удара Роналду получил рассечение.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1