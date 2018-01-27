Криштиану Роналду: «Я по-прежнему красив, а мое зрение такое же четкое, как раньше»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как себя чувствует после повреждения лица в 20-м туре Ла Лиги с «Депортиво» (7:1). По словам Роналду, он чувствует себя хорошо.

«Во время матчей соперники обычно бьют меня, поскольку их работа заключается в том, чтобы меня остановить. В матче с «Депортиво» же мне просто не повезло. Сейчас чувствую себя лучше. Все хорошо, я по-прежнему красив, а мое зрение такое же четкое, как раньше. Так что проблем нет», — говорит Роналду.

Напомним, в матче с «Депортиво» игрок команды гостей промахнулся по мячу и попал ногой по лицу португальского футболиста. В результате удара Роналду получил рассечение.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

СМИ: Криштиану Роналду не хочет продлевать контракт с «Реалом»

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду делят первое место по числу голов в 2017 году

Реал

Летом «Реал» планирует подписать Неймара, Роберта Левандовски и Эдена Азара

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 