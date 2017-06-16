Криштиану Роналду хочет покинуть «Реал» и Испанию из-за проблем с налогами

Автор: Лидия Дидык 0

Роналду

Португалец намерен покинуть «Реал» ближайшим летом сразу после Кубка Конфедераций. На решение Роналду повлияла ситуация с налогами.

Власти Мадрида требуют от португальского игрока 14,7 млн евро компенсации.

Криштиану нравится в «Реале», но он не хочет, чтобы история с налогами очерняла его имя и влияла на возможности получить «Золотой мяч».

Роналду настроен решительно – его позиция обсуждению не подлежит. Об этом уже уведомлен президент «Королевского клуба» Флорентино Перес.

Криштиану Роналду выступает в испанском клубе с 2008 года, куда перешел из «МЮ».

Фото: Global Look Press
Источник: A Bolа

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