Криштиану Роналду хочет покинуть «Реал» и Испанию из-за проблем с налогами

Португалец намерен покинуть «Реал» ближайшим летом сразу после Кубка Конфедераций. На решение Роналду повлияла ситуация с налогами.

Власти Мадрида требуют от португальского игрока 14,7 млн евро компенсации.

Криштиану нравится в «Реале», но он не хочет, чтобы история с налогами очерняла его имя и влияла на возможности получить «Золотой мяч».

Cristiano Ronaldo has reportedly told Real Madrid he wants to leave & his decision is "irreversible" More gossip ➡️ https://t.co/RueniRSVBg pic.twitter.com/EMne6kJ1vC — BBC Sport (@BBCSport) June 16, 2017

Роналду настроен решительно – его позиция обсуждению не подлежит. Об этом уже уведомлен президент «Королевского клуба» Флорентино Перес.

Криштиану Роналду выступает в испанском клубе с 2008 года, куда перешел из «МЮ».

Фото: Global Look Press

Источник: A Bolа