Криштиану Роналду хочет покинуть «Реал» и Испанию из-за проблем с налогами

Португалец намерен покинуть «Реал» ближайшим летом сразу после Кубка Конфедераций. На решение Роналду повлияла ситуация с налогами.

Власти Мадрида требуют от португальского игрока 14,7 млн евро компенсации.

Криштиану нравится в «Реале», но он не хочет, чтобы история с налогами очерняла его имя и влияла на возможности получить «Золотой мяч».

Cristiano Ronaldo has reportedly told Real Madrid he wants to leave & his decision is "irreversible"

More gossip ➡️ https://t.co/RueniRSVBg pic.twitter.com/EMne6kJ1vC

— BBC Sport (@BBCSport) June 16, 2017