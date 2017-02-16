Криштиану Роналду вышел на первое месте по количеству голевых передач в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду возглавил список футболистов по количеству голевых передач в розыгрыше Лиги чемпионов. Также португалец является лучшим бомбардиром в истории турнира.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Наполи» (3:1) Криштиану Роналду ассистировал Тони Кроосу, который послал мяч в сетку. Для Роналду этот результативный пас стал 31-м в Лиге чемпионов за всю карьеру.

Таким образом, форвард «Реала» опередил в этом списке Райана Гиггза, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед» (30 передач). На третьем месте в списке идет нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24), на четвертом и пятом располагаются хавбек «Арсенала» Месут Озил и форвард «МЮ» Златан Ибрагимович — по 22 паса.

Напомним, что также Криштиану является лучшим бомбардиром в истории турнира, забив за всю карьеру 95 мячей. На втором месте располагается Лионель Месси, имея в своем активе 93 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Statbunker