Криштиану Роналду: «В Италии забивать сложнее, чем в Испании»

Автор: Владислав Маслов 0

 

Роналду

Португалец рассказал о своей адаптации в Серии А. Он признался, что не скучает по испанскому чемпионату.

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в интервью испанским СМИ сравнил чемпионаты Италии и Испании.

«Я не скучаю по Испании или Португалии. Я покинул отличный клуб, где у меня осталось много друзей, но я не скучаю по самой Испании. Сейчас я играю за такой же прекрасный клуб. Я хорошо адаптировался в Италии.

Я думаю, что в Италии сложнее забивать голы, чем в Испании. Испанский чемпионат более открытый, и команды больше рискуют. В Италии клубы отдают приоритет обороне, а затем думают об атаке. Я точно так же играл в Англии в течение пяти лет. Впрочем, сложнее всего забивать голы в Серии А», — сказал Роналду.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в 26 матчах итальянского чемпионата, в которых забил 19 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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