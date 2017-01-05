Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую сборную года

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Роналду

Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду установил очередной личный рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Данная организация объявила результаты голосования, в котором выбирались 11 лучших футболистов европейских чемпионатов по итогам 2016 года. Среди них оказался и португалец. Нападающий в 11-ый раз попадает в символическую сборную по версии болельщиков. Данное достижение Роналду стало рекордным за всю историю данного голосования.

Главным преследователем 31-летнего форварда является аргентинец Лионель Месси. Игрок «Барселоны» становился членом символической сборной УЕФА восемь раз.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

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