Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую сборную года

Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду установил очередной личный рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Данная организация объявила результаты голосования, в котором выбирались 11 лучших футболистов европейских чемпионатов по итогам 2016 года. Среди них оказался и португалец. Нападающий в 11-ый раз попадает в символическую сборную по версии болельщиков. Данное достижение Роналду стало рекордным за всю историю данного голосования.
Главным преследователем 31-летнего форварда является аргентинец Лионель Месси. Игрок «Барселоны» становился членом символической сборной УЕФА восемь раз.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА