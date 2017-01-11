Криштиану Роналду убедил Хамеса Родригеса отказать «Челси», который предлагал «Реалу» 90 млн евро

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Хамес Родригес

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду убедил партнера по команде полузащитника Хамеса Родригеса не переходить в «Челси». По информации источника, лондонский клуб в декабре планировал воспользоваться неопределенной ситуацией вокруг колумбийского футболиста.

Игрок не получает  достаточной игровой практики, «Челси»предложил  «Реалу» € 90 млн за его переход. У Хамеса было семь дней, чтобы обдумать такой вариант продолжения карьеры, однако лидер мадридской команды Роналду сумел убедить его в том, что сейчас не лучшее время для ухода.

По ходу нынешнего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Родригеса в «Реале». У колумбийца нет большой игровой практики. По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 3 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Confidencial Colombia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Майкл Эссьен подтвердил переход в Милан

Носитель языка. С какой миссией Хави поедет в Катар

Рафаэль Варан: «Главное для нас — стабильность»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 