Криштиану Роналду убедил Хамеса Родригеса отказать «Челси», который предлагал «Реалу» 90 млн евро

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду убедил партнера по команде полузащитника Хамеса Родригеса не переходить в «Челси». По информации источника, лондонский клуб в декабре планировал воспользоваться неопределенной ситуацией вокруг колумбийского футболиста.

Игрок не получает достаточной игровой практики, «Челси»предложил «Реалу» € 90 млн за его переход. У Хамеса было семь дней, чтобы обдумать такой вариант продолжения карьеры, однако лидер мадридской команды Роналду сумел убедить его в том, что сейчас не лучшее время для ухода.

По ходу нынешнего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Родригеса в «Реале». У колумбийца нет большой игровой практики. По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 3 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Confidencial Colombia