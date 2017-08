Криштиану Роналду получил приз лучшему игроку сезона от УЕФА

УЕФА вручил призы лучшим игрокам минувшего сезона. Криштиану Роналду стал лучшим по результатам года.

Приз лучшему вратарю получил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, лучшему защитнику – Серхио Рамос («Реал»), лучшему полузащитнику – его одноклубник Лука Модрич.

A third UEFA Men's Player of the Year award for @Cristiano Ronaldo!#TheUEFAawards #UCLdraw pic.twitter.com/1Admjqd2qj

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 24, 2017