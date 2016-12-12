Криштиану Роналду — обладатель «Золотого мяча» — 2016

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил престижную награду. Об этом стало известно несколько минут назад.

На торжественной церемонии в Цюрихе 31-летнего форварда объявили победителем награды «Золотой мяч». В финальном голосовании Роналду опередил двух нападающих — Лионеля Месси из «Барселоны», а также Антуана Гризманна из «Атлетико». На самом награждении нападающего не было.

В 2016 году Криштиану Роналду победил в Лиге чемпионов с «Реалом», а также завоевал титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии. Ранее игрок становился обладателем данной премии в 2008, 2013 и 2014 годах.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА