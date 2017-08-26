Криштиану Роналду назвал тех, кто может стать лучшим футболистом мира после эпохи Роналду и Месси

Автор: Дмитрий Темников 0

Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду назвал тех, кто сменит его и Лионеля Месси в качестве лучших футболистов мира. Португалец перечислил фамилии шести игроков. 

«Кто в будушем сменит меня и Месси? В первую очередь — Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рэшфорд. Однако есть еще несколько очень хороших игроков», – заявил 32-летний Роналду.

С 2008 года обладателями «Золотого мяча» становились либо португалец,  либо аргентинец. На счету Месси 5 наград, у Роналду же на одну меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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