Криштиану Роналду назвал тех, кто может стать лучшим футболистом мира после эпохи Роналду и Месси

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду назвал тех, кто сменит его и Лионеля Месси в качестве лучших футболистов мира. Португалец перечислил фамилии шести игроков.

«Кто в будушем сменит меня и Месси? В первую очередь — Асенсио, Неймар, Мбаппе, Дембеле, Азар, Рэшфорд. Однако есть еще несколько очень хороших игроков», – заявил 32-летний Роналду.

С 2008 года обладателями «Золотого мяча» становились либо португалец, либо аргентинец. На счету Месси 5 наград, у Роналду же на одну меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca