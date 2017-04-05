Криштиану Роналду может покинуть «Реал»

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб в конце текущего сезона. Нападающий недоволен трансферной политикой клуба, а руководство «сливочных» обеспокоено понижением уровня игры португальского футболиста.

По имеющейся информации, в руководстве королевского клуба всерьез обеспокоились затянувшимся кризисом в игре главной звезды команды. О не лучших игровых кондициях португальца свидетельствует не только существенное падение его результативности, но и другие статистические показатели: в частности, в нынешнем сезоне 32-летний нападающий завершил успешно лишь 15 обводок из 46 попыток, тогда как, к примеру, в сезоне 2009/2010 было 91 из 179, а в сезоне 2011/2012 — 73 из 205.

Сам же Криштиану Роналду пригрозил руководству мадридского «Реала» покинуть клуб, если в грядущее летнее трансферное окно «сливочные» приобретут Эдена Азара или Антуана Гризманна.

В клубе не исключают вариант, при котором Роналду может быть продан уже этим летом.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 26 мячей и сделал 12 голевых передач в 35 матчах за «сливочных».

Фото: Global Look Press

Источник: Diariogol