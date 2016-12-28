Криштиану Роналду: «Этот год был лучшим в моей карьере»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал получение награды Globe Soccer Awards как лучшему футболисту 2016 года. Нападающий назвал уходящий год лучшим в его карьере.

«В коллективном и индивидуальном планах этот год, пожалуй, был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», сборная Португалии впервые победила на чемпионате Европы, я стал обладателем «Золотого мяча». Не могу просить большего.

Те, кто сомневался во мне, «Реале» и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все.

Это был удивительный год, и я очень рад. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной и «Реалу», — сказал Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: fourfourtwo