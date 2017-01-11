Криштиану Роналду: «Должен ли я заплатить налог за полученный приз от ФИФА? Эта награда не облагается налогом!»

Нападающему «Реала» Криштиану Роналду, которого подозревали в уклонении от уплаты налогов и выводе денег в офшоры, снова пришлось обсуждать эту тему. На этот раз португалец пошутил на тему вручения ему награды лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Было много сомнений и различных кампаний против меня как в футболе, так и за его пределами. Они хотели напасть на меня со всех сторон. Награда The Best – для лучшего. Это был я, так что я очень рад. Они хотели, чтобы для меня наступили трудные времена. Но как я уже говорил, если тебе нечего скрывать, то тебе нечего бояться. Так что я заткнул их снова, как и всегда.

Должен ли я заплатить налог за полученный приз от ФИФА? Если бы мне пришлось заплатить 150 миллионов евро, которые, как говорят люди, я должен заплатить… Эта награда не облагается налогом. Боже мой! На меня нападали невежды, которые не знают, что говорят. Меня это раздражает. Раздражает все это, когда вы делаете хорошие вещи, стараетесь помогать людям.

Один из лучших трофеев в моем музее – «Приз солидарности». Я помог очень многим. А люди хотят, чтобы я платил, чтобы скрывать плохие дела других людей. Это раздражает меня. Но справедливость есть. Нужно просто подождать», — заявил Криштиану Роналду.

Ранее появилась информация, что Роналду использовал офшорные компании для вывода доходов от рекламы и уклонения от уплаты налогов.

С 2009 по 2014 год Роналду через компанию Tollin, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, вывел 74,8 миллиона евро, выплатив лишь часть налогов в испанскую казну.