Криштиану Роналду дисквалифицирован на 5 матчей

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вынесла длительную дисквалификацию форварду «Реала» Криштиану Роналду по итогам первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).

На 82-й минуте встречи главный судья Рикардо Бенгоэчеа показал 32-летнему португальцу вторую желтую карточку, посчитав, что игрок симулировал, падая в штрафной площади каталонцев. Роналду толкнул арбитра, покидая поле. В RFEF посчитали поведение Роналду агрессивным и дисквалифицировали его на пять матчей: 4 – за толчок судьи, 1 – за красную карточку.

Наказание распространяется и на матчи чемпионата Испании. Роналду теперь пропустит ответную игру против «Барселоны» и 4 встречи чемпионата Испании – против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реал Сосьедада».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт RFEF

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»