Кришито прощается с Россией, легализация наркотиков к ЧМ-2018 и пауза АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 февраля.
1. Финал Лиги чемпионов-2019 пройдет на мадридском «Ванда Метрополитано»
Единственный конкурент новой арены Олимпийский стадион Баку, получил право организовать финал Лиги Европы-2018/19.
2. Кубок России. 1/4 финала. «Шинник» и «Авангард» вышли в полуфинал
Представители ФНЛ «Шинник» и «Авангард» по пенальти одолели СКА-Хабаровск и «Амкар».
3. Болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками при наличии рецепта
Подлинность документа будут проверять сотрудники силовых структур.
4. С сезона 2019/20 в АПЛ будет проводиться зимняя пауза
FA согласовала с АПЛ введение зимней паузы.
5. Доменико Кришито: «Мой этап в России завершен, возвращаюсь в Италию»
Как сообщалось ранее, капитаном санкт-петербургского клуба интересовалась «Дженоа».
Фото: Global Look Press