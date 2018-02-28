Кришито прощается с Россией, легализация наркотиков к ЧМ-2018 и пауза АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 февраля.

1. Финал Лиги чемпионов-2019 пройдет на мадридском «Ванда Метрополитано»

Единственный конкурент новой арены Олимпийский стадион Баку, получил право организовать финал Лиги Европы-2018/19.

2. Кубок России. 1/4 финала. «Шинник» и «Авангард» вышли в полуфинал

Представители ФНЛ «Шинник» и «Авангард» по пенальти одолели СКА-Хабаровск и «Амкар».

3. Болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками при наличии рецепта

Подлинность документа будут проверять сотрудники силовых структур.

4. С сезона 2019/20 в АПЛ будет проводиться зимняя пауза

FA согласовала с АПЛ введение зимней паузы.

5. Доменико Кришито: «Мой этап в России завершен, возвращаюсь в Италию»

Как сообщалось ранее, капитаном санкт-петербургского клуба интересовалась «Дженоа».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1