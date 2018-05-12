«Краснодар» проводит лидеров клуба грандиозным рисунком на игровом поле

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Жоазиньо,Петров

«Краснодар» проведет 13 мая заключительный матч чемпионата России-2017/18 против «Рубина», данный матч станет последним для Андреаса Гранквиста и  Жоаозиньо. В честь них клуб сделал шикарную гравировку на поле.

Игра против «Рубина» станет последней для защитника «быков» Андреаса Гранквиста и полузащитника краснодарцев Жоаозиньо. Футболисты уйдут из клуба летом. В честь них на поле выстригли игровые футболки с номерами игроков – 6 и 22.

За «Краснодар» Гранквист сыграл семь сезонов, а Жоазиньо пять.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

 

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