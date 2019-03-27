«Краснодар» продлил контракт с Иваном Игнатьевым

20-летний форвард подписал новый договор с «быками». В клубе заверили, что все разногласия в прошлом.

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал официальное сообщение, в котором прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего Ивана Игнатьева.

«За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев. ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворен ситуацией.

Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию», — говорится на официальном сайте «быков».

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Источник: оф. сайт ФК «Краснодар»