«Краснодар» предложил 5 млн евро за вингера молодежной сборной Португалии

По информации португальской прессы, краснодарцы желают приобрести у «Спортинга» вингера Юри Медейруша. Сообщается, что российский клуб предложил за него 5 млн евро и 20% от суммы последующей перепродажи.

Самому игроку предложен контракт на 4 года. При этом «Спортинг» желает получить за 22-летнего полузащитника 10 млн евро. Медейруш — воспитанник лиссабонского клуба. Последний сезон он провел в «Боавиште» на правах аренды и по итогам турнира стал лучшим в команде по количеству голов и результативных передач. Хавбек принял участие в 28 матчах Примейры, забил 7 голов и отдал 8 ассистов, благодаря чему «Боавишта» заняла 9-е место.

В данный момент Юри Медейруш принимает участие в молодежном чемпионате Европы U-21, проходящем в Польше.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

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