«Краснодар» помежт приобрести колумбийского хавбека

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Оскар Эступиньян

«Краснодар» заинтересован в приобретении колумбийского нападающего Оскара Эступиньяна. 20-летний футболист выступает за «Онсе Каледас».

По имеющейся информации, «Краснодар» заинтересован в приобретении колумбийского полузащитника Оскара Эступиньяна, права на которого принадлежат «Онсе Кальдас».

Также интерес к 20-летнему игроку проявляют несколько португальских клубов. «Онсе Кальдас», выступающий в чемпионате Колумбии, запросил за футболиста 2,4 млн евро.

В прошлом сезоне Эступиньян принял участие в 6 матчах за «Онсе Кальдас» и забил 2 гола. Оскар может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и центрфорварда.

Фото: официальный сайт «Онсе Кальдас»
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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