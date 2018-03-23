Контрольный матч. Сборная России потерпела разгромное поражение от Бразилии

Сборная России играла первый матч в 2018 году против команды Бразилии на обновленных «Лужниках». Хозяева чемпионата мира потерпели разгромное поражение от одного из фаворитов будущего мундиаля.

Контрольный матч.

СБОРНАЯ РОССИИ — СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ — 0:3 (0:0).

Москва. 23 марта.

Стадион: «Лужники», 57 000 болельщиков.

Судья: Алексей Кульбаков (Белоруссия).

Сборная России: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Комбаров (Жирков, 76), Глушаков (Ан. Миранчук, 64), Самедов (Смольников, 80), Головин, Зобнин (Ерохин, 85), Ал. Миранчук (Дзагоев), Смолов (Заболотный, 71).

Сборная Бразилии: Алисон, Марсело, Миранда (Жеромел, 86), Тьяго Силва, Дани Алвес (Фагнер, 83), Каземиро, Паулиньо (Аугусто, 71), Коутиньо (Тайсон, 79), Дуглас Коста, Виллиан (Фред, 79), Жезус (Фирмино, 65).

Голы: 0:1 — Миранда (53), 0:2 — Коутиньо (62), 0:3 — Паулиньо (66).

9 (3) удары (в створ) 24 (13)

8 фолы 8

5 угловые 3

2 офсайды 1

35 % владения мячом 65

Первый тайм с бразильцами россияне сумели отыграть на ноль благодаря уверенным действиям Игоря Акинфеева. Подопечные Станислава Черчесова периодически ловили соперников на ошибках, однако не смогли довести ни одних из моментов до точного удара по воротам.

В начале второй половины встречи футболисты гостей разыграли угловой, последовал навес от Виллиана, и Тиаго Силва пробил головой. Акинфеев сумел выручить команду, но мяч отлетел прямо в ноги Миранде, который с одного метра переправил его в сетку. Не прошло десяти минут, как бразильцы получили право на одиннадцатиметровый удар, и Коутиньо удвоил преимущество. Третий гол вновь организовал Виллиан, прорвавшийся по лицевой и точно навесивший на голову Паулиньо. Хавбек «Барселоны» не промахнулся.

После этого россияне сумели успокоиться и побежали вперед при поддержке огромного количества болельщиков. Однако забить гол престижа так и не удалось.

Фото: Официальный твиттер чемпионата мира FIFA 2018

Источник: Еженедельник «Футбол»