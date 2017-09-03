Сборная России забила «Динамо» три мяча

В Химках состоялся матч между сборной России и московским «Динамо». Национальная команда забила три безответных мяча в ворота бело-голубых.

Контрольный матч.

ДИНАМО — СБОРНАЯ РОССИИ — 0:3 (0:2)

Химки. 3 сентября.

Стадион Арена Химки, 18636 зрителей.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Динамо»: Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Сов (Соснин, 46), Тьям (Зотов, 61), Катрич (Сапета, 46), Луценко (Кузьмин, 79), Вандерсон (Погребняк, 46).

Сборная России: Лунев, Марио Фернандес (Чернов, 71), Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш (Игнатьев, 71), Кузяев, Ал. Миранчук (Митришев, 68), Ан. Миранчук (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 62), Заболотный (Панченко, 55).

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук (22), 0:2 – Заболотный (40), 0:3 – Марио Фернандес (71).

9 (2) удары (в створ) 13 (4)

8 фолы 7

2 угловые 3

1 офсайды 2

45 % владения мячом 55

Сборная России в контрольном поединке обыграло «Динамо» со счетом 3:0. В первом тайме отличились Антон Миранчук и Заболотный. Во втором — голом отметился дебютант Марио Фернандес. Российская национальная команда контролировала ход встречи на протяжении 90 минут. Москвичи не создали практически ни один опасный момент за всю игру.

Фото: РФС

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