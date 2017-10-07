Контракт Иньесты с «Барселоной», новый владелец «Торпедо». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 октября.
1. У московского «Торпедо» появился новый владелец и президент.
Новым владельцем команды стал владелец концерна «Россиум» Роман Авдеев.
2. «Фенербахче» согласен разорвать контракт с Робином ван Перси ради его возвращения в Голландию.
Ван Перси согласовал со своим бывшим клубом «Фейеноордом» условия контракта еще в июле, однако турецкая команда тогда отказалась отпускать футболиста.
3. «Барселона» подписала с Андресом Иньестой контракт до конца карьеры.
Каталонцы официально объявили о продлении соглашения с полузащитником.
4. Катар могут лишить права проведения ЧМ-2022.
Это может случиться из-за конфликтов Катара с соседними странами.
5. Рикардо Карвальо приговорен к 7 месяцам тюрьмы.
Карвальо было предоставлено обвинение в неуплате налогов за имиджевые права.
6. «Краснодар» понес финансовые убытки впервые за 4 года.
Коммерческие расходы краснодарцев за 2016 год выросли в 2,7 раза, а траты на управление проектом возросли на 62%.
7. Юпп Хайнкес — о назначении в «Баварию»: «Это не возвращение, а дружеская услуга».
Хайнкес возглавит «Баварию» до конца этого сезона и пригласит свой тренерский штаб.
Фото: Global Look Press