Контракт Иньесты с «Барселоной», новый владелец «Торпедо». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 октября.

1. У московского «Торпедо» появился новый владелец и президент.

Новым владельцем команды стал владелец концерна «Россиум» Роман Авдеев.

2. «Фенербахче» согласен разорвать контракт с Робином ван Перси ради его возвращения в Голландию.

Ван Перси согласовал со своим бывшим клубом «Фейеноордом» условия контракта еще в июле, однако турецкая команда тогда отказалась отпускать футболиста.

3. «Барселона» подписала с Андресом Иньестой контракт до конца карьеры.

Каталонцы официально объявили о продлении соглашения с полузащитником.

4. Катар могут лишить права проведения ЧМ-2022.

Это может случиться из-за конфликтов Катара с соседними странами.

5. Рикардо Карвальо приговорен к 7 месяцам тюрьмы.

Карвальо было предоставлено обвинение в неуплате налогов за имиджевые права.

6. «Краснодар» понес финансовые убытки впервые за 4 года.

Коммерческие расходы краснодарцев за 2016 год выросли в 2,7 раза, а траты на управление проектом возросли на 62%.

7. Юпп Хайнкес — о назначении в «Баварию»: «Это не возвращение, а дружеская услуга».

Хайнкес возглавит «Баварию» до конца этого сезона и пригласит свой тренерский штаб.

Фото: Global Look Press

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