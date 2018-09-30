Конте в «Милане», Смолов прооперирован, адвокаты Роналду подали в суд на немецкое издание. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 сентября.

1. Премьер-лига. 9-й тур. «Локомотив» одолел «Ахмат», «Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем», «Урал» победил «Арсенал».

2. Антонио Конте может возглавить «Милан».

Руководство «Милана» может уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо.

3. Федор Смолов прооперирован в связи с травмой ключицы.

Восстановление займет 30-40 дней.

4. Адвокаты Роналду подадут в суд на Spiegel.

Дело в опубликованном заявлении американки с обвинением в изнасиловании.

5. Мино Райола в ноябре проведет переговоры с «МЮ» по поводу будущего Поля Погба.

25-летний футболист находится в конфликте с Жозе Моуринью.

Фото: Global Look Press

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