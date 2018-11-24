КОНМЕБОЛ предложила проводить ЧМ раз в два года

Автор: Евгений Морозов 0

Кубок мира

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года. Там считают, что это пойдет на пользу.

«Мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года, вместо того чтобы играть Лигу Наций, это пойдет всем на пользу.

Игроки смогут сыграть на четырех чемпионатах мира, если мы перейдем на двухлетний цикл. Сейчас же многие могут принять участие не более чем в двух.

Есть много решений. Мы можем проводить чемпионат мира в Европе, Южной и Северной Америке, Африке и Азии без долгого ожидания.

Что касается экономики, то ФИФА заработает больше денег и больше раздаст», – заявил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Ранее Южноамериканская конфедерация предложиларасширить ЧМ до 48 команд.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ФИФА не допустит проведения матчей Ла Лиги в США

Барселона-Реал

В ФИФА выступили против проведения матча Ла Лиги в США

Джанни Инфантино ответил на обвинения в прикрытии финансовых махинаций ряда клубов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 