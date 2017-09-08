Конфликт тренера и бывшего президента в «Арарате», контракт Иньесты, клубы АПЛ против трансферных окон. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 сентября.

1. Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона.

Отныне трансферное окно будет закрываться в 17:00 и будет действовать с сезона-2018/19.

2. Валерий Оганесян: «Все в «Арарате» хорошо. Я передаю 100% акций народу».

Бывший президент московского «Арарата» Валерий Оганесян высказался о будущем клуба.

3. «Одноклассники» покажут все матчи чемпионата Испании.

Компания «Телеспорт» и социальная сеть «Одноклассники» договорились о трансляциях чемпионата Испании.

4. Марсело: «Я мог заиграть за ЦСКА в свои 18 лет».

Защитник «Реала» Марсело рассказал, как могла бы сложиться его карьера, не останься он в 2006 году в «Реале».

5. Отец Иньесты: «Андрес не будет играть против «Барселоны» за другой топ-клуб».

Хосе Антонио, отец полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, высказался о ситуации с контрактом сына.

Фото: официальный сайт ФНЛ

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1