Forward представил коллекцию «Весна-лето 2016»

Известный российский бренд спортивной одежды Forward презентовал новые коллекции сезонов «Весна-лето 2016» и «Осень-зима 16/17». Мероприятие проходило в Государственном музее спорта РФ. Организаторы считают, что каждая модель в коллекциях детально и кропотливо разрабатывалась собственным дизайн-бюро бренда.
Мероприятие Forward посетили друзья и партнеры компании, а также известные спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Среди них главный тренер России по боксу Александр Лебзяк, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Яна Батыршина, российская синхронистка и трехкратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, актер и продюсер Алексей Огурцов, артист оригинального жанра Виктор Царев. Последний даже выступил с футбольно-цирковым номером и установил свой 120-й рекорд. Удерживая один футбольный мяч на плечах, вторым мячом Виктор жонглировал ногами и сделал 1000 ударов за 6,43 минуты, при этом вращаясь на 360 градусов.
В коллекции «Весна-лето 2016» Forward представлен полный ассортимент спортивной одежды: от популярных в теплое время шорт и рубашек-поло и футболок, до толстовок и ветрозащитных курток на случай прохладной погоды или дождя. Все модели этой коллекции составляют отдельную линейку Gold. В этой линии модели выполнены преимущественно в цветах триколора, а их дизайн отличается использованием шевронов, нашивок и аппликаций с вышивкой. Во всех элементах дизайна используются патриотические мотивы: герб, флаг, надпись «Россия».
«Золото – это символ победы и высоких достижений сборных команд России. Вся коллекция является продолжением прежнего узнаваемого стиля Gold, разработанного Forward в 2009 году. С тех пор эта линейка стала классикой в компании, она отражает ключевое настроение общей коллекции и по значимости уступает только коллекции экипировки сборных команд России. Коллекция «весна-лето 2016» — это первая разработка с наиболее полным использованием новой фирменной графики. В коллекции использованы крупные цветовые блоки в стиле русского конструктивизма 20-х-30-х годов, яркими представителями которого являются художники Родченко, Степанова, Попова, Татлин», – рассказала о коллекции арт-директор Forward Карина Казарян.
В линейке Silver дизайнеры представили коллекцию сезона «Осень-зима 2016-2017». В нём использованы более смелые цветовые решения, яркие и насыщенные оттенки.
Фото: Forward
One thought on “Forward представил коллекцию «Весна-лето 2016»”
Обычай декорировать свою одежду и принадлежности быта вышивкой вошла в культуру различных наций мира не случайно: так как только подобным методом можно произвести неповторимой даже самую обыденную, ничем не примечательную вещь. Несмотря на непрерывные изменения моды, вышивка всегда оставалась вне ее фокусов, представляя собой вечную ценность, перешедшую в ряд классической: до сих пор оригинальные вышитые гобелены и покрывала во многих старых замках вызывают восхищение, благодаря тонкому и тщательному труду их создателей. Искусно вышитые белье и одежда в прошлом были характерной принадлежностью людей высочайшего класса, так как вышивка являлась тяжелым и трудоемким занятием, требующим массы времени и стоившим больших денежных знаков. В наш век высоких технологий вышивка по-прежнему востребованна как в быту, так и в моде. Но благодаря тому, что технический прогресс шагнул далеко вперед, сейчас на замену изнурительной ручной работе мастериц пришла электронная вышивка, какая осуществляется особыми вышивальными станками по особенной заданной программе.
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