Forward представил коллекцию «Весна-лето 2016»







Известный российский бренд спортивной одежды Forward презентовал новые коллекции сезонов «Весна-лето 2016» и «Осень-зима 16/17». Мероприятие проходило в Государственном музее спорта РФ. Организаторы считают, что каждая модель в коллекциях детально и кропотливо разрабатывалась собственным дизайн-бюро бренда.

Мероприятие Forward посетили друзья и партнеры компании, а также известные спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Среди них главный тренер России по боксу Александр Лебзяк, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Яна Батыршина, российская синхронистка и трехкратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, актер и продюсер Алексей Огурцов, артист оригинального жанра Виктор Царев. Последний даже выступил с футбольно-цирковым номером и установил свой 120-й рекорд. Удерживая один футбольный мяч на плечах, вторым мячом Виктор жонглировал ногами и сделал 1000 ударов за 6,43 минуты, при этом вращаясь на 360 градусов.

В коллекции «Весна-лето 2016» Forward представлен полный ассортимент спортивной одежды: от популярных в теплое время шорт и рубашек-поло и футболок, до толстовок и ветрозащитных курток на случай прохладной погоды или дождя. Все модели этой коллекции составляют отдельную линейку Gold. В этой линии модели выполнены преимущественно в цветах триколора, а их дизайн отличается использованием шевронов, нашивок и аппликаций с вышивкой. Во всех элементах дизайна используются патриотические мотивы: герб, флаг, надпись «Россия».





«Золото – это символ победы и высоких достижений сборных команд России. Вся коллекция является продолжением прежнего узнаваемого стиля Gold, разработанного Forward в 2009 году. С тех пор эта линейка стала классикой в компании, она отражает ключевое настроение общей коллекции и по значимости уступает только коллекции экипировки сборных команд России. Коллекция «весна-лето 2016» — это первая разработка с наиболее полным использованием новой фирменной графики. В коллекции использованы крупные цветовые блоки в стиле русского конструктивизма 20-х-30-х годов, яркими представителями которого являются художники Родченко, Степанова, Попова, Татлин», – рассказала о коллекции арт-директор Forward Карина Казарян.

В линейке Silver дизайнеры представили коллекцию сезона «Осень-зима 2016-2017». В нём использованы более смелые цветовые решения, яркие и насыщенные оттенки.





Фото: Forward