Комментатор Александр Елагин: «Ливерпуль» просто обязан выигрывать у «Брайтона»

Комментатор Александр Елагин поделился прогнозом на матч 38-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон». По мнению спортивного журналиста, хозяева должны добиться победы.

«Триумфатор английской Премьер-лиги, финалист Лиги чемпионов, «Ливерпуль», может пролететь в следующем сезоне мимо Лиги чемпионов, если у себя дома, на «Энфилде», проиграет «Брайтону». А «Челси» возьмет и выиграет в Ньюкасле, — отметил Александр Елагин в «Ставка ТV». – Но, я думаю, это маловероятно, потому что «Ливерпуль» — пока единственная команда в АПЛ, которая еще ни разу не проигрывала на своем поле в рамках чемпионата»

По словам Елагина, «Брайтон» уже выполнил, обеспечив себе место в высшем дивизионе на следующий сезон. «Думаю, «Ливерпуль» просто обязан выигрывать у «Брайтона», несмотря ни на что. Поэтому я предлагаю такую ставку: «Ливерпуль» выиграет и первый, и второй тайм», — заявил комментатор.

Матч «Ливерпуль» — «Брайтон» состоится в воскресенье на стадионе «Энфилд». Начало игры запланировано на 17:00 по мск.

Источник: «Ставка TV»

Фото: Global Look Press

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