Комитет профессионального футбола предложит новый лимит на легионеров

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг состоит в комитете профессионального футбола РФС. Он рассказал, что Российскому футбольному союзу будет предложен новый вариант лимита на легионеров.

«Комитет профессионального футбола, в который я вхожу, проанализировал много чемпионатов, проработал тему лимита на легионеров, и у нас есть предложение для РФС — «10+15». При этом 10 легионеров будут разделены по качеству.

Какое решение будет принято, мне сложно судить. Решение будет приниматься на исполкоме РФС. Надеемся, что уже в ближайшем будущем. Чтобы клубы могли сориентироваться. Что касается «Краснодара», то мы всегда выступали за полное равноправие на поле, чтобы у тренера не было выбора с точки зрения паспорта, а был выбор со спортивной точки зрения. Думаю, на российском футболе это скажется положительно», — сказал Хашиг.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»