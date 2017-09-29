Александр Кокорин, Доменико Кришито и Мануэл Фернандеш включены в команду недели Лиги Европы

Игроки «Зенита» Александр Кокорин и Доменико Кришито, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш были включены в команду недели Лиги Европы по итогам второго тура группового этапа турнира.

Накануне «Зенит» на своем поле со счетом 3:1 обыграл «Реал Сосьедад» (3:1).

Кокорин отметился дублем и во второй раз подряд попал в команду недели ЛЕ. «Локомотив» дома разгромил «Фастав» (3:0), все три гола забил Фернандеш.

Полностью команда недели выглядит следующим образом.

Вратарь: Андрей Лунин («Заря»).

Защитники: Артём Сухоцкий («Заря»), Доменико Кришито («Зенит»), Майкл Нгаду-Нгаджуй («Славия»), Том Петтерссон («Эстерсунд»).

Полузащитники: Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Тео Уолкотт («Арсенал»), Эмре Белнзоглу («Истанбул Башакшехир»), Ян Копиц («Виктория Пльзень»).

Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Алассан Плеа («Ницца»).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА