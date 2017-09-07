Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона

Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона. Однако решение не было единогласным.

Ранее стало известно, что большинство клубов настаивают на том, что все переходы должны осуществляться до старта чемпионата. Минувшее летнее трансферное окно закрылось 31 августа, спустя почти три недели после начала сезона.

Отныне трансферное окно будет закрываться в 17:00 и будет действовать с сезона-2018/19. При этом клубы смогут продавать футболистов в другие чемпионаты, если там трансферное окно еще будет открыто.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»