Клубы из топ-6 АПЛ интересуются Жоржиньо

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо может покинуть Италию. И этим летом перебраться в Англию.

Трансфере бразильца с итальянским паспортом заинтересованы все клубы из топ-6 – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

«Наполи» просит за трансфер Жоржиньо 60 миллионов евро. Фаворитом считается «Манчестер Сити», однако на игрока серьезно претендует и «Ливерпуль».

При этом Жоржиньо не исключает вариант с переходом в «Челси» в том случае, если туда переберется тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

В этом сезоне футболист провел 31 игру, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times