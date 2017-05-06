Клубы из Китая, Турции и Италии интересуются Хавьером Маскерано

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может покинуть команду по завершении сезона. Клуб собирается отпустить игрока.

Представители аргентинца получили несколько предложений от других клубов, в том числе из Китая.

32-летний игрок, контракт которого с сине-гранатовыми рассчитан до 2019 года, хочет завершить карьеру в «Ривер Плейт», но перед этим настроен еще где-нибудь поиграть.

Интерес к Маскерано, помимо китайских клубов, также проявляют в Турции и Италии.

Сейчас «Барселона» лидирует в таблице испанского чемпионата, мадридский «Реал» отстает лишь по разнице мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es