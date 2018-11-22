Клубы АПЛ выступили против ужесточения лимита на легионеров

Автор: Евгений Морозов 0

Английские и шотландские клубы выступили против планов Футбольной ассоциации ужесточить лимит на легионеров. FA планирует уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций вне зависимости от выхода Великобритании из Европейского союза.

Клубы АПЛ, Футбольной лиги Англии (EFL), объединяющей чемпионшип и английские лигу 1 и лигу 2, а также клубы шотландской профессиональной футбольной лиги в коллективном заявлении дали понять, что не хотят, чтобы Брексит ослабил их.

«Брексит не должен быть использован для ослабления команд в британском футболе или для того, чтобы мешать клубам подписывать иностранных футболистов», – говорится в заявлении.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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