Клубы АПЛ выступили против ужесточения лимита на легионеров

Английские и шотландские клубы выступили против планов Футбольной ассоциации ужесточить лимит на легионеров. FA планирует уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций вне зависимости от выхода Великобритании из Европейского союза.

Клубы АПЛ, Футбольной лиги Англии (EFL), объединяющей чемпионшип и английские лигу 1 и лигу 2, а также клубы шотландской профессиональной футбольной лиги в коллективном заявлении дали понять, что не хотят, чтобы Брексит ослабил их.

«Брексит не должен быть использован для ослабления команд в британском футболе или для того, чтобы мешать клубам подписывать иностранных футболистов», – говорится в заявлении.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent