Клубный чемпионат мира заменит Кубок конфедераций с 2021 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино разослал информацию всем конфедерациям, согласно которой с 2021 года Кубок конфедераций будет упразднен. Вместо этого турнира будет проводиться расширенный чемпионат мира среди клубов.

Турнир будет проводиться раз в четыре года в течение 18 дней. Ранее сообщалось, что в новом клубном чемпионате мира будут участвовать 24 команды (8 групп по три команды в каждой).

Несмотря на то, что УЕФА и КОНКАКАФ (Конфедерация Северной и Центральной Америки) уже планировали открыть свою Лигу Наций в этом году, ФИФА надеется, что все конфедерации одобрят этот турнир.

Подобные изменения связаны с тем, что чемпионат мира среди клубов сейчас не привлекателен как со спортивной, так и с финансовой точки зрения. При этом группа частных инвесторов готова вложить около 25 миллиардов долларов в период с 2021 по 2033 год, чтобы развивать новые соревнования ФИФА.

Таким образом, Кубок конфедераций-2017 в России, который выиграла Германия, был последним в истории.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport