«Барселона» предложит Лионелю Месси новый пятилетний контракт

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Месси

«Барселона» подготовила проект нового контракта для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. В ближайшее время футболист сможет с ним ознакомиться.

Новое соглашение рассчитано на пять лет. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. Он хочет лично вести переговоры с агентом Месси.

Стоит отметить, что действующий контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

Напомним, аргентинцем сильно интересуется английский «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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