Клинт Демпси возвращается в большой футбол

Американский форвард готов возобновить карьеру. Врачи дали добро.

Демпси не играл с августа прошлого года из-за обнаруженных проблем с сердцем. Предполагалось, что 33-летний футболист может завершить карьеру. Однако, спустя полгода, доктора разрешили ему вернуться в футбол. В ближайшее время должен вернуться на поле.

Клинт Демпси известен по выступлениям за «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Сейчас представляет «Сиэтл Саундерс».В сборной США провел 130 игр, забил 52 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт «Сиэтл Саундерс»