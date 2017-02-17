Клинт Демпси возвращается в большой футбол

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Клинт Демпси

Американский форвард готов возобновить карьеру. Врачи дали добро.

Демпси не играл с августа прошлого года из-за обнаруженных проблем с сердцем. Предполагалось, что 33-летний футболист может завершить карьеру. Однако, спустя полгода, доктора разрешили ему вернуться в футбол. В ближайшее время должен вернуться на поле.

Клинт Демпси известен по выступлениям за «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Сейчас представляет «Сиэтл Саундерс».В сборной США провел 130 игр, забил 52 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт «Сиэтл Саундерс»

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Владимир Шевелев

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