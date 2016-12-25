Клинт Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Генеральный директор «Сиэтл Сондерс» Гарт Лагеруи сообщил, что нападающий команды Клинт Демпси может завершить карьеру. У футболиста проблемы с сердцем, из-за чего он не играет с августа.

33-летнему форварду был поставлен диагноз аритмия. Ранее в клубе надеялись, что Демпси еще сможет выйти на поле.

 «Я не знаю, будет ли он вообще играть в футбол и на каком уровне», — заявил Лагеруи.

Американский футболист хорошо известен по выступлениям за английские «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

Фото: Global Look Press
Источник: Fox Sports

 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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