Клинт Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Генеральный директор «Сиэтл Сондерс» Гарт Лагеруи сообщил, что нападающий команды Клинт Демпси может завершить карьеру. У футболиста проблемы с сердцем, из-за чего он не играет с августа.

33-летнему форварду был поставлен диагноз аритмия. Ранее в клубе надеялись, что Демпси еще сможет выйти на поле.

», — заявил Лагеруи. «Я не знаю, будет ли он вообще играть в футбол и на каком уровне, — заявил Лагеруи. Американский футболист хорошо известен по выступлениям за английские «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Фото: Global Look Press

Источник: Fox Sports