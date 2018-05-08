Клаудио Раньери может возглавить «Тоттенхэм»

Автор: Михаил Серебряков 0

Claudio Ranieri

Наставник «Нанта» Клаудио Раньери может возглавить английский клуб. И уже этим летом сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма».

Руководство английской команды обеспокоено возможным переходом Почеттино в другой клуб и уже ведёт переговоры с итальянским специалистом.

Ранее президент «Нанта» Вальдемар Кита раскритиковал работу Раньери во французской команде, после чего итальянец намекнул на возможный уход из клуба. Контракт Раньери с «канарейками» рассчитан до конца сезона-2018/19.

«Нант» занимает 10 место в чемпионате Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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