Клаудио Браво заинтересовал «РБ Лейпциг»

Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво попал в сферу интересов «Лейпцига». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво может перебраться в Бундеслигу. По имеющейся информации, в услугах чилийского голкипера заинтересован «РБ Лейпциг» идущий на второй строчке турнирной таблицы в Бундеслиге.

Немецкий клуб уже уведомил руководство «горожан» о том, что желает приобрести футболиста ближайшим летом.

Напомним, что Браво перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Барселоны» за 17 миллионов фунтов.

В 19 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ чилийский голкипер пропустил 23 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild