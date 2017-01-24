Китайский клуб намерен приобрести Артема Дзюбу в январе

Китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отправил «Зениту» запрос о приобретении нападающего Артема Дзюбы. Китайцы намерены заключить сделку до конца января.

Как сообщают европейские СМИ, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вел переговоры с форвардом «Фиорентины» Николой Калиничем, однако хорват отказался переходить в клуб. После этого взор китайского клуба пал на альтернативный варинт и переключил внимание на Артема Дзюбу.

В своем составе Дзюбу хотел бы видеть «Шанхай СИПГ», которым руководит Андре Виллаш-Боаш и в котором играет Халк. Кроме того, предложение Дзюбе сделал «Шанхай Шеньхуа», где выступает самый высокооплачиваемый игрок мира Карлос Тевес. Однако стоит отметить, что оба клуба уже исчерпали лимит на легионеров.

На приобретении футболиста настаивает тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» легендарный Фабио Каннаваро. Ранее клуб приобрел у «Зенита» бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

Таким образом, Дзюба может рассчитывать на самый крупный контракт в истории российского футбола. Сейчас форвард, по имеющейся информации, получает в «Зените» зарплату порядка 3,3 млн евро в год. В случае перехода в один из китайских клубов эта сумма может быть увеличена в разы. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2020 года, и санкт-петербургский клуб может продать футболиста за сумму отступных, указанную в соглашении.

Напомним, что Артем ​Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате России 14 матчей, в которых отметился 8 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport