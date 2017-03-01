Кирилл Панченко решил остаться в «Динамо»

Стало известно будущее нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко в столичной команде. Об этом заявил сам игрок.

«Я принял важное решение — хочу остаться в «Динамо. В команде я начал прогрессировать, руководство клуба ценит меня как футболиста. Да и болельщики рады тому, что я выступаю за бело-голубых. Я счастлив быть в «Динамо»!» – заключил Панченко.

Напомним, права на 27-летнего форварда принадлежат московскому ЦСКА. В текущем сезоне ФНЛ Кирилл сыграл за «Динамо» 20 игр и забил 15 голов, возглавляя список бомбардиров первой лиги.

Российский нападающий провел в текущем сезоне ФНЛ 21 матч, в которых отметился 15-ю забитыми мячами. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ опережая «Тосно» на 5 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Страница Fcdin.com в Twitter