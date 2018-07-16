Киллиан Мбаппе отдаст 470 тысяч призовых за ЧМ-2018 на благотворительность

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальные, заработанные на чемпионате мира-2018. Он перечислит их в благотворительный фонд.

Футболист перечислить все свои доходы от турнира на счет организации, которая предоставляет бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов.

За каждый сыгранную встречу на ЧМ-2018 19-летний форвард заработал 20 тысяч евро. Кроме того, ему полагались бонусы за голы.

Мбаппе провел семь матчей, записав на свой счет четыре мяча. Таким образом его доход от турнира составил примерно 470 тысяч евро.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: L’ Equipe

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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